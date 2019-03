Riceviamo e pubblichiamo una lettera di una musicista della Fondazione orchestra sinfonica siciliana che lamenta lo stato d'abbandono in cui versa l'ente.Umiliati e derisi da articoli di stampa. Sostenuti da tanti cittadini amanti della musica. Abbandonati dalla politica.Questa oggi è la nostra partitura di sentimenti. Da sempre fieri di suonare per l'unica orchestra sinfonica regionale, abbiamo sempre onorato al nostro compito con dignità. Anche quando le gravissime mancanze da parte di chi aveva l'onore e l'onere di guidare la Fondazione, hanno prodotto incommensurabili danni di cui ancora oggi noi lavoratori paghiamo le conseguenze. Ci hanno offeso definendoci "orchestra la cui partitura è lo spreco". Ma di chi è la responsabilità dello spreco? Della politica, dei dirigenti scelti dalla politica che si sono alternati in Fondazione senza trovare una soluzione a questo spreco o di noi lavoratori? Ci hanno ancora una volta additato come colpevoli, dileggiato sulla stampa e invece siamo le vittime. Perché non si parla di una fondazione lasciata senza guida, lasciata senza un consiglio di amministrazione da mesi in attesa di trovare i giusti equilibri politici. Un Cda che si è dimesso a dicembre senza una motivazione lasciando la fondazione senza guida e senza la possibilità autorevole di organizzare la prossima stagione musicale. Lasciata per troppo tempo in standby. Chi è allora in esenzione? Noi lavoratori o chi avrebbe dovuto con responsabilità guidare la Fondazione fuori da un circuito di malagestione? Direttori, sovrintendenti, politici che aspettano di sedere in Cda, politici che l'opposizione la fanno contro di noi e non contro lo spreco. Chi suona per noi il prossimo requiem?Sonia Giacalone