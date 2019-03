A travolgerlo una Smart bianca il quale conducente non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga.Per il pedone, un uomo sui 45 anni che non è ancora stato identificato, non c'è stato scampo. Alcuni testimoni sono riusciti a prendere il numero della targa, la polizia municipale è a caccia del pirata della strada, fuggito in direzione di piazza Sturzo.. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere da cui potrebbero emergere ulteriori dettagli su chi era al volante della Smart. Nella zona si registrano forti rallentamenti al traffico.