SALEMI - Salvatore Bendici si candida a sindaco di Salemi, sostenuto dalla lista civica 'Uniti Per Salemi ', nata in occasione delle Amministrative in programma nel centro belicino il prossimo 28 aprile. Bendici, imprenditore, laureato in Ingegneria ambientale "ha scelto di rappresentare il gruppo Uniti per Salemi - si legge in una nota - motivato dall'entusiasmo, dall'energia e dalla competenza dei suoi componenti". Per Bendici "le vie per lo sviluppo del territorio sono l’agricoltura ed il turismo, punti che - conclude la nota - saranno ampiamente trattati nel programma elettorale".