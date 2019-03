'Serve un nuovo partito, deve cambiare tutto'. E' questo lo slogan scelto da Nicola Zingaretti proclamato ufficialmente segretario del Pd dall'Assemblea nazionale a Roma dopo la vittoria alle primarie. 'Muoviamoci e mettiamoci in cammino - dice il nuovo leader - rimettiamo al centro giustizia sociale'. Il neosegretario invita poi a spalancare le porte ai ragazzi come Greta e alla generazione verde. 'Saremo una minoranza leale, non come quella di prima', promette Giachetti. Gentiloni è stato eletto presidente a larghissima maggioranza.