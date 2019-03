MILAZZO (MESSINA) - Il dipartimento veterinario dell'Azienda sanitaria di Messina ha trovato diossina nel grasso di alcuni suini neri di un allevamento del centro mamertino, dove i maiali si muovevano liberamente fra buste di plastica e rifiuti vari, assieme agli ovini e ai bovini, nei pressi dell'industria petrolifera e del Ccr comunale. E' scattato, quindi il sequestro dell'intero allevamento; i sanitari hanno proceduto al sequestro di alcuni campioni di latte, formaggi e verdure prodotti nella stessa area.I campioni provenienti da dieci animali sono stati, già, inviati a Teramo dove opera un centro nazionale di riferimento per approfondire le analisi e capire la provenienza della eventuale contaminazione visto che i maiali venivano lasciati allo stato brado.L'Asp ha notificato ai proprietari il sequestro dell'azienda, vietando la macellazione e la vendita dei prodotti del caseificio adiacente l'area presa in esame. In passato, la segnalazione di maialini neri, allo stato brado, era stata fatta sui social con allegate foto dei suini fra buste di plastica e rifiuti di vario genere e da alcuni residenti della piana mamertina.(ANSA)