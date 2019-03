PALERMO - Aumenta il peso specifico della Sicilia occidentale negli equilibri interni alla Lega, che nell'Isola è attesa dal primo grande banco di prova elettorale: le Amministrative del 28 aprile. Giovanni Callea, vicino al coordinatore Enti locali del Carroccio per la Sicilia occidentale Igor Gelarda e presidente del circolo di Palermo, è il nuovo responsabile organizzativo per la campagna elettorale. Callea, che aveva collaborato anche alla realizzazione del Kals'Art di Palermo è vicino a Gelarda, con cui ha condiviso un passato nel Movimento cinque stelle candidandosi anche alle Regionali del 2017, e coordinerà la comunicazione della Lega in Sicilia sia per le Amministrative che per le Europee.

La nomina arriva nel giorno di 'La Lega apre le porte', manifestazione apertasi oggi al teatro 'Al Massimo' di Palermo. Con Gelarda, capogruppo in consiglio comunale, anche il collega a Sala delle Lapidi Elio Ficarra. Previsto l'intervento di Luca Briziarelli, vicepresidente della commissione bicamerale sugli Ecoreati.

, uno deai tanti sorti negli ultimi mesi in Sicilia sotto alla regie di Stefano candiani, uomo inviato da Salvini per organizzare il partito nell'isola e sopire sul nascere le tensioni dei mesi scorsi. Il diktat del senatore varesino è stato chiaro: in ogni città ci sarà spazio per un solo circolo, così come avviene già nel resto d'Italia.