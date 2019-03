PALERMO - La "barbara" tradizione delle vampe di San Giuseppe non riesce a essere fermata nei quartieri popolari di Palermo. Tensione oggi pomeriggio in piazza del Carmine, nel rione di Ballarò, dove fiamme altissime hanno reso necessario l'intervento della polizia e dei vigili del fuoco. Al loro arrivo gli agenti sarebbero stati accolti da un fitto lancio di arance, mentre sarebbe stato mandato in frantumi il parabrezza dell'autopompa dei vigili del fuoco che è intervenuta sul posto. Altri roghi si sono registrati in via Giorgio Arcoleo, nei pressi di via Perez, a poca distanza dalla stazione centrale.