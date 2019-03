Auspichiamo che il Comune avvii al più presto un'interlocuzione anche con l'Ufficio Scolastico Regionale, che negli anni ha avuto un ruolo cruciale per la costruzione di questo percorso. Riteniamo che il supporto dell'Ufficio possa essere di importanza fondamentale in un momento complesso che mette a rischio l'erogazione di un servizio essenziale".

PALERMO - "Assistenza specialistica. Lo scorso 15 marzo sono scaduti i termini entro cui le scuole avrebbero dovuto approvare i bilanci e procedere ai pagamenti degli operatori. Ci auguriamo che la situazione adesso possa sbloccarsi - scrive in una nota il capogruppo di Sinistra Comune Barbara Evola -. Comprendiamo le difficoltà degli istituti scolastici, legate alla mole di lavoro ed ai forti tagli al personale ATA degli anni passati, tuttavia le conseguenze non possono ricadere sui lavoratori. Gli operatori assicurano un servizio essenziale al quale deve corrispondere la retribuzione prevista dal vigente Regolamento e che è stata coperta dai contributi del Comune di Palermo. Le somme erogate peraltro non possono avere una diversa destinazione.