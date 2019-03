Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 18 marzo, in Sicilia.1) CATANIA - Hotel Parco degli Aragonesi, ore 09:30 Primo congresso di Legacoop Sicilia Orientale, la struttura che raggruppa tre province Catania, Messina e Enna, con 421 cooperative aderenti e 13.676 soci. Realazione introduttiva della presidente Debora Colicchia.2) POZZALLO (SR) - Capitaneria di Porto, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione della pubblicazione "Annual Report 2018" della Capitaneria di Porto di Pozzallo.3) CATANIA - Azienda metropolitana trasporti, ore 10:00 Rientrano in rimessa gli autobus i cui conducenti aderiscono allo sciopero di 8 ore dell'Amt indetto da Fast-Confsal.4) CATANIA - Palazzo Pedagaggi, aula magna, ore 10:30 L'ex premier Enrico Letta presenta il suo libro 'Ho imparato - In viaggio con i giovani sognando un'Italia mondiale'.5) CATANIA - Sunia, via Reclusorio del Lume 29, ore 10:30 Incontro sull'emergenza abitativa a Catania promosso di sindacati degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat. Interverranno i segretari Giusi Milazzo, Franco Nicolosi e Giuseppe Camarda. (ANSA).