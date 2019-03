PALERMO - Sono 25 gli export manager pronti ad affrontare i mercati internazionali. Sono i professionisti formati grazie al corso Ice Export Lab, percorso integrato per raggiungere i mercati esteri. Delle 25 aziende che hanno partecipato al corso ben 17 sono dell’agroalimentare; per quanto riguarda invece la distribuzione territoriale quattro arrivano da Caltanissetta, quattro da Catania, una da Messina, sei da Palermo, quattro da Ragusa e sei da Trapani. Un corso organizzato da Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ambito dell’attuazione del programma previsto dal Piano Export Sud 2 del Mise. “Abbiamo fornito - spiega Massimo Plescia, amministratore di Sdi-Soluzioni di impresa e coordinatore del corso - una serie di competenze per consentire alle nostre pmi di affrontare i mercati esteri con l'approccio giusto. Hanno partecipato aziende di grande qualità ma sappiamo che la grande qualità non basta se non vi è alla base una pianificazione adeguata perché sono le aziende a doversi adeguare ai mercati e non il contrario. Il corso si è chiuso con la preparazione di un piano export, che è poi il punto di partenza per ogni strategia di vendita all'estero”.