Splendore avrebbe accumulato una fortuna gestendo, accanto ad una serie di agenzie regolari, un giro di scommesse clandestine. Nel 1990 è stato condannato per esercizio di giochi d'azzardo nel 1990. Le indagini hanno fatto emergere le "

sistematiche relazioni - così le definiscono i finanzieri - con diversi soggetti avvicendatisi nel tempo ai vertici delle cosche mafiose di Brancaccio, Corso dei Mille e Villabate, zone geografiche dove l’imprenditore ha concentrato i suoi interessi, anche legali (t

ra questi il Bar Splendore, nel rione Settecannoli".

In particolare, i collaboratori di giustizia Andrea Bonaccorso e Stefano Lo Verso hanno ricostruito l'appoggio che Splendore avrebbe ricevuto da Pietro Tagliavia, boss di Brancaccio.

Tra i beni sottoposti a sequestro ci sono anche il compendio aziendale del “Bar Splendore” , la cui gestione è attualmente affidata ad un'altra società - la ditta “Splendore Enrico”, il 10 % delle quote societarie della “Di Filippo Bus s.r.l.” di via Messina Montagne, 14 conti correnti e 4 autovetture. Gli investimenti non sarebbero giustificati dagli affari gestiti legalmente.

"L'azione che la guardia di finanza palermitana - spiega il comandante del Nucleo, Cosmo Virgilio - consente l’aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate, nonché di liberare l’economia legale da indebite infiltrazioni della criminalità".

che i finanzieri del Nucleo di polizia economico-Finanziaria di Palermo hanno sequestrato all'imprenditore Enrico Splendore. Il provvedimento è della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ed è stato richiesto dalla Procura. Sotto sequestro finiscono beni mobili e immobili, aziende, disponibilità finanziarie e contanti