PALERMO - Le fiamme sono divampate intorno alle 2 di stanotte e in pochi minuti hanno divorato la saracinesca dell'attività commerciale. Il fumo nero ha invaso la strada, ad evitare il peggio è stato l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a non far estendere il rogo all'interno del negozio, un centro estetico in via Pindemonte a Palermo. Dopo le operazioni di spegnimento sono state trovate tracce di liquido infiammabile sul posto, qualcuno avrebbe quindi gettato della benzina davanti al locale che si trova al civico 31 ed è gestito da una donna. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenute le volanti della polizia. Le indagini per accertare le cause dell'incendio sono in corso. Al vaglio anche le telecamere che si trovano nella zona e che potrebbero avere immortalato chi è entrato in azione.