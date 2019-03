Dava una mano ai suoi connazionali per affrontare piccoli e grandi problemi, in tanti sapevano di poter contare su di lui per la sua grande esperienza. Negli ultimi anni aveva aperto un negozio nel cuore del centro storico, a pochi metri dal luogo in cui la sua vita è stata spezzata.Un impatto terribile che ha ridotto in frantumi il parabrezza della macchina e non ha lasciato scampo all'uomo, scaraventato per terra. Alla guida dell'auto, un ventenne che si è dato alla fuga, ma che è stato individuato alcune ore dopo dalla polizia municipale. Aveva tentato di far perder le tracce del mezzo, parcheggiandolo in un vicolo nei pressi di via Candelai. Poi era andato a casa, nella zona del Capo, e non avrebbe detto nulla alla madre, a cui la Smart è intestata."Questa tragedia ci priva di una persona speciale - dice Alamin Md, consigliere della Consulta delle Culture del Comune di Palermo - perché Muhit era un uomo benvoluto da tutti. Amava la sua famiglia, sua moglie e i suoi figli erano la sua vita. Era sempre disposto ad aiutare la comunità, che negli ultimi vent'anni ha assistito su tutti i fronti, gli piaceva la politica. Intorno al 2003 si era impegnato molto per aiutare le famiglie bengalesi che a Palermo stavano attraversando un periodo particolarmente critico. E mancherà a tutti profondamente. La moglie, che ha soltanto 44 anni - prosegue - è adesso disperata. Ora si ritrova da sola con i suoi figli".. Sabato sera lo aveva chiuso da pochi minuti, per tornare poi a casa alla Vucciria. La sua famiglia era a cena da un amico di famiglia, li avrebbe successivamente raggiunti, ma è successo l'imprevedibile. La notizia della morte di Muhit ha gettato tutta la comunità bengalese nello sconforto, ma non solo. "Ieri - sottolinea Alamid Md - abbiamo organizzato un momento di preghiera in moschea e sono arrivate centinaia di persone. Moltissimi palermitani gli volevano bene, d'altronde era un uomo dalle grandissime qualità".- ha scritto Rosario Filoramo sui social - è morto un palermitano, un mio amico". In tanti manifestano il proprio dolore attraverso un messaggio, una fotografia del commerciante bengalese che amava la politica. "Lo ricordo nel suo negozio - scrive Francesco - era sempre gentile ed accogliente". "Quando passavo da lui, in via Maqueda - aggiunge Roberto - mi offriva sempre il caffè. Ieri ho accompagnato il fratello della moglie nella loro casa, ho trascorso un po' di tempo con loro". E lì, a pochi metri dalla galleria delle Vittorie, i connazionali di Mahit sono sotto choc: "Quando sono arrivato a Palermo - dice Mohammed che con la moglie gestisce un piccolo minimarket - mi ha subito accolto ed aiutato. Ormai sono passati dieci anni, ma ricordo come fosse ieri la grande disponibilità di questo grande uomo che terremo sempre nel nostro cuore".