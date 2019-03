Justin Kauflin, pianista del Maryland, ha alle spalle due partnership umane e artistiche con Clark Terry e Quincy Jones, due nomi molto affermati nel mondo del jazz. Kauflin comincia a far parlare di sé a cinque anni, ma a 11 anni perde la vista a causa di una grave retinopatia.

Martedì 19 marzo, alle 20.45, il pianista jazz Justin Kauflin sarà al Politeama Garibaldi di Palermo per la stagione concertistica dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, con la direzione artistica di Donatella Sollima. In trio con Evan Gregor (basso) e Jimmy Macbride (batteria), presenterà al pubblico il suo nuovo lavoro prodotto da Quincy Jones, Coming Home, uscito a gennaio.Kauflin descrive così Coming Home: “Quando ho deciso di scrivere musica per questo progetto, il mio obiettivo era "dipingere" un'immagine con un suono (…) Da quando ho perso completamente la vista il modo in cui vivo l'ambiente che mi circonda è davvero unico. Invece di tutto ciò che diventa nero, ciò che vedo nella mia mente è estremamente colorato e strutturato. Ogni momento è pieno di un turbinio quasi psichedelico di blu, verdi, rossi, viola e oro su uno sfondo ampio e apparentemente infinito di neri e di grigi (…) Quando entro in una stanza, ascolto un suono o una parola, o ascolto una band dal vivo, lo spettro dei colori e delle trame si sposta leggermente per associarsi a quello che sento”.In seguito riceve ottimi voti in jazz festival in tutta l’America e inizia ad esibirsi professionalmente a 15 anni, soprattutto con Jae Sinnett Trio. A 25 anni è un musicista jazz professionista e di lui si accorge Clark Terry, che gli fa da mentore. Nel 2008 Justin si trasferisce a New York dove incide il suo primo disco. Quincy Jones lo lancia in un tour mondiale che riscuote un incredibile successo di pubblico. Da allora è invitato nei maggiori festival e jazz club di tutto il mondo.