Il cadavere di Francesco Manzella, 34 anni, era dentro la sua macchina nella stradina che consente l'inversione di marcia sopra lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, nella zona del carcere Pagliarelli. La sua Polo Wolkswagen aveva le luci accese., viveva nel rione Falsomiele. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della squadra mobile, il medico legale e il magistrato di turno, avvertiti dai residenti. Forse la vittima ha tentato la fuga, visto che aveva una gamba fuori dall'abitacolo., vittime Antonino e Giacomo Lupo, padre e figlio, culminato con l'arresto e la confessione di Giovanni Colombo. Manzella probabilmente aveva un appuntamento con il suo assassino.ra stato bloccato mentre tentava un furto al "Genoardo Park Hotel" di Aquino., era finito in carcere con l'accusa di essere il capo di una banda di rapinatori. Fu incastrato dalle tracce di Dna trovate in una villa assaltata a Bagheria. I proprietari erano stati picchiati, imbavagliati e rinchiusi in uno sgabuzzino.