RAGUSA - Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha messo in vendita il Palazzo della Prefettura stimandolo dieci milioni di euro. L'ente ha bisogno di liquidità, alla luce della fase di pre-dissesto economico-finanziario in cui versa, e per incamerare somme ha deciso di mettere in vendita il palazzo del Governo dove tra l'altro campeggiano nei saloni di ricevimento i dipinti e gli affreschi di Duilio Cambellotti, artista, architetto, scultore, mobiliere, pittore, già lodato in una pubblicazione da Leonardo Sciascia e poi da Vittorio Sgarbi. Il Palazzo della prefettura è tra i beni alienabili che sono stati messi in vendita in forza di un bando che scadrà il 16 aprile 2019 alle ore 12.(ANSA)