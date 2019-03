. L'accordo che sarà firmato prevede risultati da raggiungere, motivi di decadenza e anche il compenso che sarà corrisposto ai manager. Lo stipendio oscilla fra i 145mila e i 155mila euro lordi circa.Adesso si apre infatti la corsa per le nomine dei direttori sanitari e amministrativi, nomine con le quali i manager hanno il potere di cambiare la governance di tutto il ramo del sistema sanitario a loro affidato.A capo dell’Asp di Palermo è stata nominata, in quella di Cataniamentreè stato chiamato a guidare l’Asp di Messina equella di Agrigento. I manager dell’Asp di Caltanissetta ed Enna sono rispettivamenteè chiamato a guidare l’azienda provinciale di Siracusa mentreè il direttore generale dell’azienda di Ragusa ; infine, il manager dell’Asp Trapani è. Tra le nomine ci sono poi quelle di altre aziende ospedaliere: quella dialla guida dell'Arnas Civico di Palermo, quella dial Villa Sofia-Cervello e quella dial Cannizzaro di Catania. Tra manager già assegnati ci sono pureal Garibaldi di Catania,al Papardo di Messina eall’Irccs Bonino Pulejo. Sono ancora da definire invece i nomi dei direttori dei Policlinici.A seconda della categoria varierà la retribuzione lorda dei manager. Alla fascia di stipendio più alta, e cioè 155mila, appartengono le Asp di Catania, Messina e Palermo, le aziende ospedaliere universitarie e il Civico di Palermo e il Garibaldi di Catania. Tutte le altre aziende invece sono di seconda fascia e a chi le dirige prenderà 145mila euro lordi.se i manager raggiungeranno gli obbiettivi di salute e di funzionamento che nella delibera sono stati fissati dal governo regionale. Questa indennità di risultato sarà attribuita su due criteri. Il trenta percento dell’aumento dipende dai giorni di ritardo nei pagamenti. Oltre i 60 giorni di ritardo o se il debito verso i fornitori non verrà diminuito del 10% questa parte di aumento sparirà e non sarà corrisposta. L’altro 70% dell’indennità dipende invece da numerose obiettivi. L’aumento sarà attribuito se saranno raggiunti sessanta punti su cento.il numero di screening oncologici che saranno fatti sulla popolazione siciliana. Ad esser valutate saranno poi alcune prestazioni sanitarie come il tempo che viene impiegato per l’operazione al femore dal momento del ricovero, il numero di parti cesarei fatti in un anno, la tempestività con cui saranno operati i casi di infarto al miocardio acuto, e i giorni di degenza ospedaliera dopo un intervento di colecisti.le liste d’attesa, il rispetto degli standard di sicurezza dei punti nascita, la gestione del sovraffollamento dei pronti soccorso, il numero di donazioni degli organi, la capacità di emettere prescrizioni informatiche e la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Punti sono attribuiti pure per la certificazione dei percorsi, per la capacità delle aziende ospedaliere di riorganizzarsi e di diminuire i debiti e infine per la realizzazione dei piani di gestione aziendali.Non finisce qui.Il primo dei test a cui sono sottoposti i manager è quello dell’rispetto alle risorse concordate con l’assessorato alla Salute. Il secondo test che vale il posto è l’osservanza degli adempimenti fissati nel piano nazionale per fare fronte alle liste d’attesa.il contenimento della spesa del personale, la capacità di fare rete delle aziende nelle gare d’appalto, la tempistica di realizzazione dei nuovi pronto soccorso e la qualità dell’assistenza farmaceutica a livello territoriale. Si dovrà valutare, poi ancora, l’osservanza degli obblighi di informazione fra gli enti sanitari nazionali e regionali, gli obblighi di prevenzione della corruzione e le regole sulla libera professione dentro le mura degli ospedali.E adesso si apre la partita delle nuove nomine: quella dei direttori sanitari e amministrativi.