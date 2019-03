E' morto così, volontario fiorentino, barbaramente ucciso in Siria dai soldati dell'Isis. Nato quarantadue anni fa nel capoluogo toscano, era uno dei sei italiani che da tempo. Un anno e mezzo fa, Lorenzo aveva lasciato la sua vita in Italia, per raggiungere la Siria. Per gli amici era ormai il "Tekoser" (il "lottatore")."Ho lavorato 13 anni nell'alta ristorazione - raccontava qualche mese fa al 'Corriere Fiorentino' - ho fatto il cameriere, il sommelier, il cuoco., vogliono costruire una società più giusta ed equa. L’emancipazione della donna, la cooperazione, l’ecologia sociale, la democrazia: per questi ideali sarei stato pronto a combattere anche altrove in altri contesti".Una guerra in cui credeva realmente, così come sostenuto da lui stesso, anche dopo aver visto con i suoi stessi occhi la violenza del campo di battaglia.: "Ciao, se state leggendo questo messaggio significa che non sono più in questo mondo. Nonostante questa prematura dipartita, la mia vita resta comunque un successo.. Non avrei potuto chiedere di meglio".