“Pericolo scampato. Ad Agira non verrà attivata alcuna discarica. Se prima abbiamo bloccato l’iter autorizzatorio, oggi abbiamo ottenuto la revoca definitiva da parte della Regione Siciliana. Una vittoria per tutti i cittadini e l’ambiente”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Elena Pagana e Giampiero Trizzino, che danno notizia del definitivo rigetto dell’iter autorizzatorio della discarica di Agira nell’Ennese al culmine di un vero e proprio braccio di ferro con la Regione Siciliana, Ente che aveva favorito i primi nulla osta.“Oggi - spiega Elena Pagana - possiamo affermare che la battaglia contro la discarica di rifiuti del comune ennese di Agirà è vinta: l’Assessorato regionale ha risposto alla nostra interrogazione, chiarendo che l’istanza per l’autorizzazione integrata ambientale è stata rigettata. Il comune di Agira chiude definitivamente una brutta pagina - conclude Pagana - con una buona notizia”. Punta il dito sul governo Regionale il già presidente della Commissione Ambiente all’Ars Giampiero Trizzino. “La vicenda della discarica del comune di Agira - spiega il deputato - rappresenta, da una lato una vittoria per i cittadini, perché la sua costruzione rischiava di colpire duramente una zona ad alta vocazione agricola, e dall’altro il fallimento della politica ambientale del Governo Musumeci, che ad oggi, non è riuscita a programmare una pianta degli impianti di trattamento dei rifiuti - conclude Trizzino - rispettosa dell’effettivo fabbisogno dei comuni siciliani”.