Nel dettaglio, in via Costante Girardengo, nella camera da letto dell’appartamento di Giuseppe Faja, un 22enne con numerosi precedenti di polizia, sono stati trovati 97 involucri di marijuana, 44 di cocaina e una pistola semiautomatica Beretta 7,65 con caricatore completo di otto cartucce, risultata rubata qualche mese fa. di Giuseppe Faja, un 22enne con numerosi precedenti di polizia, sono stati trovati 97 involucri di marijuana, 44 di cocaina e una pistola semiautomatica Beretta 7,65 con caricatore completo di otto cartucce, risultata rubata qualche mese fa.

Faja sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per detenzione abusiva di armi, mentre i poliziotti che hanno continuato a battere palmo a palmo il territorio.

In terreno abbandonato nei pressi di via Pensabene, è stata individuata una motociclo Kawasaki 250 che era stata rubata a febbraio: è stata riconsegnata al legittimo proprietario. i controlli si sono poi estesi su strada, con l'identificazione di circa quaranta persone e decine di sanzioni elevate.

Al setaccio abitazioni, box e scantinati, dove sono stati trovati droga, una pistola e una moto rubata.