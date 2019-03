Il calendario dei concerti che si terranno in Sicilia tra marzo e aprile è ricco di importanti nomi della scena musicale italiana: si parte conche per celebrare i 50 anni di carriera, porterà in tutta Italia e in alcune parti d’Europa uno speciale spettacolo, premiato come “BestShow 2018” dalla rivista Sound&Lite, che ripercorrerà la sua storia musicale lunga ormai mezzo secolo. Il cantautore romano, reduce dall’esperienza alla conduzione del Festival di Sanremo, sbarca al Palasport di Acireale con due date, il 22 e il 23 marzo.Negli stessi giorni, ancora impegnato con il tour promozionale del suo ultimo album “Sputnik”, uscito l’8 giugno scorso, approderà al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e al Teatro Golden di Palermo. Il 24 e il 25 sarà la volta dila cantautrice e polistrumentista triestina, protagonista l’anno scorso grazie al nuovo album “Diari Aperti” e alla collaborazione con De Gregori nel brano “Quelli che restano”, arriverà al Teatro Impero di Marsala e al Teatro Metropolitan di Catania.Dopo l’enorme successo dell’ultimo album “10”, torna anche un altro dei volti femminili più famosi dello scenario pop nostrano:si esibirà nella location del Palasport di Acireale nelle giornate del 26 e del 27. Si chiude il mese di marzo con due concerti della band che in pochi anni ha conquistato l’Italia: idopo un anno che li ha visti riempire i più importanti palazzetti d’Italia, approdano anch’essi ad Acireale il 30 e 31.con: il rapper milanese, che ha pubblicato il suo nuovo album “Paranoia Airlines” ad inizio anno, ha intrapreso un tour per le arene d’Italia, che toccherà il 2 anche la Sicilia, ad Acireale. Si terrà, invece, il 6 al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Goto il concerto diche esibirà il suo ormai storico repertorio in una speciale veste acustica. A concludere il calendario,: archiviata l’esperienza da conduttore del talent X Factor, il leader degli Afterhours gira il paese questa volta senza i compagni di band e supportato solo dal violoncellista Rodrigo D’Erasmo, con il quale suonerà pezzi storici del gruppo riproposti in una chiave più intima.