I requisiti si differenziano da figura a figura, ma in molti casi è richiesto soltanto un diploma di scuola superiore.

Lo storico gruppo italiano, specializzato nella vendita di intimo, torna ad assumere in gran parte delle sue sedi sparse in tutta Italia. Dal 2016, infatti, l'azienda si è fortemente allargata, inglobando anche marchi come Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Atelier Emè e Signorvino.Le persone selezionate andranno a rinforzare il gruppo in tutti i tre settori principali:. Le posizioni aperte sono svariate e vanno dai commessi agli esperti logistici, passando per i professionisti della comunicazione e del marketing.Per maggiori informazioni e", accedendo direttamente all'area "Job search".