Ma è forse durante il G8 di Genova che Casarini raggiunge la massima popolarità in tutta Italia, come esponente del movimento "no global". Durante la sua vita, diverse sono state le volte in cui il dissidente è finito al centro di polemiche, anche tra gli stessi "Disobbedienti" di cui era il leader. E' successo - ad esempio - nel 2008, quando la pubblicazione di un libro per la "Mondadori" di Silvio Berlusconi gli procura l'accusa di "carrierismo".

. Potrebbe essere sintetizzata così la vita di, nato a Mestre nel 1967, da sempre uno degli attivisti più conosciuti del nostro paese, oggi nuovamente alla ribalta della cronaca per i fatti della 'Mare Jonio '. Una biografia lunga e costellata da diversi episodi.per vivere accanto alla famiglia, Casarini ha fondato uno spazio dedicato al coworking. Nel 2014 è stato candidato al Parlamento europeo nella lista "L'altra Europa, con Tsipras", ma senza fortuna. Nel 2017 viene scelto come segretario regionale siciliano dinell'ambito del salvataggio di migranti. E' entrato nella Mediterranea Saving Humans, diventando capo missione sulla nave 'Mare Jonio' al centro degli eventi di queste ultime ore.Ieri sera, alla notizia dell'arrivo dell'imbarcazione al porto di Lampedusa, il vicepremier"Ecco Luca Casarini, noto tra l’altro per aver aperto l’osteria 'Allo sbirro morto', pluripregiudicato, coccolato da Pd e sinistra, oggiarrivato davanti a Lampedusa. E noi dovremmo cedere a questi personaggi?".al "disobbediente, criticando lo stesso Salvini. Lo hanno fatto alla Cameradel Pd edi Sinistra italiana, ma il sostegno è arrivato anche dal web."scrive un utente. Un altro aggiunge: "GrandeRestiamo umani".