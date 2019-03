PALERMO - La cittadella sportiva universitaria diventa ancora più verde. Grazie all’accordo siglato fra il Centro Universitario sportivo e il Sistema Museale d’Ateneo con l’Orto Botanico, è stata ulteriormente arricchita di verde la zona degli impianti sportivi universitari, situata fra via Altofonte e la circonvallazione. “Trent’anni fa quella zona era solo una distesa ridotta a gariga L’ex letto fluviale del Kemonia aveva solo un perastro e qualche terebinto – dice Paolo Inglese – docente di Agraria e direttore del Sistema museale d’Ateneo. E’ stato un miracolo trasformare quella zona con calcareniti affioranti in verde. Potenziando la dotazione di verde del centro sportivo universitario, rafforziamo la presenza del Sistema museale sul territorio affermandoci come struttura in grado di esprimere altre valenze oltre a quelle conservative della valorizzazione del vasto patrimonio di memorie museali”.“Abbiamo donato al Cus Palermo alcune eccedenze situate nell’Orto, frutto di passate sperimentazioni – dice Rosario Schicchi, direttore dell’Orto Botanico di Palermo – e tra queste ci fa piacere segnalare specie tropicali di pregio come le Erithrine e le Bahuinie, dalle splendide fioriture. Questo permetterà ai fruitori, in primis studenti universitari, ma anche semplici cittadini, di vivere in un ambiente con una spiccata biodiversità. In appena tre ettari ci sono quaranta specie di alberi”.Ringraziamo il Sistema museale d’ateneo e l’Orto Botanico per il proficuo accordo di collaborazione, intrapreso già alcuni anni fa – dice Rosolino Siculiana, presidente del Cus Palermo- Grazie a quell’accordo il Cus Palermo può vantare una dotazione di primissimo piano, quasi un piccolo orto botanico. Adesso attendiamo che il Comune faccia la sua parte, consentendo l’accesso agli impianti anche dalla Circonvallazione. Occorre eliminare il senso unico per cinquanta metri e realizzare una piccola rotatoria al parcheggio del parco Cassarà”.