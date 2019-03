"La nostra articolata posizione sull'immigrazione può piacere o non piacere ma è strutturata e multilivello. Di fronte alla singola emergenza tutti siamo in difficoltà quindi impegniamoci tutti a non strumentalizzare il singolo caso, siamo tutti perdenti di fronte all'emergenza". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, replicando in aula alla Camera a Pd e Leu che gli hanno chiesto di consentire lo sbarco dei migranti della Mare Jonio."Se non riusciremo ad affermare una politica strutturata che muova dalla cooperazione con i paesi di origine, transito, che privilegi i corridoi umanitari anziché contribuire ad alimentare sbarchi che mettono a rischio la vita dei migranti e alimentano traffici illeciti di persone che speculano sulla vita dei migranti, fino a quando non gestiremo con approccio europeo un meccanismo di condivisione che non può riassumersi nello sbarco neppure nel porto più vicino che non sarebbe l'Italia ma nel porto italiano, fino a quando non opereremo sui movimenti secondari, non ci industrieremo perché tutta l'Ue contribuisca ai rimpatri noi ci riterremo insoddisfatti", afferma Conte."Il presidente del Consiglio dica subito su quello che sta accadendo al largo di Lampedusa, che avviene sulla pelle di esseri umani e espone l'Italia all'interesse del mondo. Il presidente Conte alzi il telefono e dia ordine di far sbarcare quei profughi. Dimostri di essere il capo del Governo", aveva detto Dario Franceschini (Pd) riferendosi alla vicenda della nave Mare Jonio.