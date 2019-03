raccontò il pentito Andrea Bonaccorso, il primo a fare il nome di Enrico Splendore. Erano gli anni in cui le scommesse sportive venivano raccolte in maniera clandestina. Non c'era ancora stato il boom delle agenzie, poi spuntate ad ogni angolo di strada. è finito sotto sequestro su richiesta della Procura della Repubblica per decisione della sezione Misure di prevenzione del Tribunale presieduta da Raffaele Malizia. Sempre Bonaccorso aggiunse di avere saputo che “lui ha comprato un tabacchino che era di loro, dei Tagliavia”, potente famiglia mafiose di Coso dei Mille.Quando i boss della zona capirono che con le macchinette mangiasoldi si potevano fare grossi affari “allora i reggenti - ha messo a verbale Bonaccorso nel 2013 - mio cugino Fabio Scimò per la famiglia di Corso di Mille e per Brancaccio Fedele Battaglia e Andera Adamo... in una riunione eravamo io, Fedele Battaglia, mio cugino Fabio Scimò, Stefano Vella che è una persona vicina alla famiglia di Brancaccio allora è stato deciso... abbiamo estromesso sia Franco Nangano che Enrico Splendore e invece Franco Colletti è rimasto, aveva una quota con queste macchinette”. Sono tutti nomi di peso in Cosa Nostra. La sera del 16 febbraio 2013 i sicari uccidevano Nangano all'uscita di una macelleria di via Messina Marine. Colletti, boss di Villabate e membro della nuoca cupola, è uno dei più recenti pentiti. Il nome di Scimò fa spesso capolino nelle informative sulla mafia di Brancaccio e Corso dei Mille. Scimò è tornato libero nel 2014. Pietro Tagliavia, ultimo capomafia di Brancaccio, diede incarico a un suo uomo di mettersi a disposizione di Scimò, di fargli sentire la vicinanza della famiglia. Altri contatti sono emersi di recente fra Scimò e Settimo Mineo, il gioielliere boss che presiedeva la nuova commissione provinciale di Cosa Nostra.hanno setacciato i conti della famiglia Splendore. Hanno trovato una sperequazione fra i redditi leciti e gli investimenti. Da qui il sequestro.