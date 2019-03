Il giovane è entrato in azione al "Johnnie Walker", dove ha chiesto alla dipendente di potere utilizzare il bagno. Con questa scusa avrebbe in realtà passato al setaccio una stanza vicina alla toilette, uno spogliatoio in cui si è impossessato di un portafoglio.Ha tentato di inseguirlo, ma è stata strattonata. E' quindi stato subito lanciato l'allarme alla polizia e dopo l'inseguimento, il 15enne è stato rintracciato in via Cirrincione: addosso aveva ancora il portafoglio dell'impiegata.Per lui era stato inoltre emesso un provvedimento restrittivo in carcere e si era reso irreperibile rubando un'auto e recandosi a Palermo. La macchina è stata successivamente trovata in largo Sellerio e restituita al legittimo proprietario. per il quindicenne si sono aperte le porte del Malaspina.