Davvero il trasferimento di sei cani è considerato la soluzione ad una problematica molto più ampia è difficile? Perché questa ostinazione? Chiediamo all’amministrazione di ripensarci e riprendere il dialogo con le associazioni animaliste che in questi anni sono state fondamentali nell’adozione di centinaia di cani e nella supplenza a tante difficoltà del canile”.

PALERMO - Giornata di tensione, ieri, al canile comunale di Palermo. Gli animalisti hanno infatti protestato contro il trasferimento degli animali in una struttura di Caserta, contestando anche i mezzi scelti da una ditta privata.“Siamo preoccupati per la salute dei cani che il Comune di Palermo vorrebbe trasferire a Caserta, sottoponendoli a più di 8 ore di viaggio tra la Palermo -Salerno- Reggio Calabria - ha detto Fabrizio Ferrandelli - Ho presentato formale diffida all’amministrazione su possibili inadempienze al bando di gara - dichiara il leader dell’opposizione Fabrizio Ferrandelli . A seguito dei controlli da me richiesti ai Nas, di concerto con le associazioni, sono state considerate idonee soltanto 6 delle 17 gabbie dei furgoni con cui la società campana si è presentata. Con l’intervento delle forze dell’ordine e il confronto con l’asp di Palermo, l’operazione è stata sospesa, segno che le nostre perplessità probabilmente risultano fondate e lontane da speculazioni politiche."Nella vicenda del trasferimento di alcuni cani dall'ex mattatoio ad un canile privato - replica l'assessore Leopoldo Piampiano - è ancora una volta in corso una sterile polemica politica priva di qualsiasi fondamento. A farne le spese rischiano di essere proprio i cani, per il cui benessere il trasferimento è stato programmato. L'amministrazione ha ovviamente acquisito tutta la documentazione prevista dalla legge relativamente alla ditta aggiudicataria del servizio, compresa quella rilasciata dalle competenti autorità sanitarie e veterinarie. Costringere i cani a rimanere in locali sovraffollati come sono quelli dell'ex mattatoio - conclude l'assessore - serve solo a prolungarne la sofferenza. Un fatto inaccettabile soprattutto se determinato unicamente dalla polemica politica fatta sulla pelle degli animali".