PALERMO - Giusto Catania, nominato assessore, lascia il consiglio comunale di Palermo e al suo posto entra Fabio Melluso. Cambiamenti in vista per Sinistra Comune a Sala delle Lapidi. "Le dimissioni di Giusto Catania sono una scelta politica e collettiva, in piena sintonia con le istanze di Sinistra Comune - si legge in una nota - Non sono un atto dovuto perchè non c'è incompatibilità fra le due funzioni. È una scelta politica mirata anche ad ampliare la rappresentanza istituzionale di Sinistra Comune. Fausto Melluso, che oggi pomeriggio assumerà formalmente la carica di consigliere comunale, è una ulteriore sensibilità che si aggiunge a quelle già presenti nel gruppo consiliare condotto da Barbara Evola. Nel progetto di rilancio della città accolto dall'assemblea, Sinistra Comune raccoglie la sfida e mette a disposizione di questo progetto tutte le sue energie, perché intende essere protagonista di un cambiamento radicale e irreversibile e svolgere un funzione di guida nel governo della di Palermo nel 2022".