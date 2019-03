Avvenimenti previsti per oggi, martedì, in Sicilia.1) MESSINA - Tribunale, ore 9:00 Processo a Denis Verdini per corruzione in atti giudiziari e finanziamento illecito ai partiti.2) PALERMO - Villa Whitaker, ore 09:30 Evento organizzato dalla Prefettura per gli studenti delle scuole superiori per dialogare sul tema di "Il nostro compagno sconosciuto. Difendersi da un amore malato", che vede spesso le donne vittime innocenti di un malato rapporto di coppia.3) PALERMO - sede dell'AdSP, ore 11:00 Il vice-ministro Edoardo Rixi e il presidente dell'Autorità portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, incontreranno i giornalisti per discutere dei finanziamenti europei appena ottenuti dall'AdSP per alcuni fondamentali interventi nei porti del Sistema e per fare il punto sul lavoro avviato.4) PALERMO - Aula Rostagno, Palazzo delle Aquile, piazza Pretoria 1, ore 12:00 Conferenza stampa per illustrare il nuovo assetto del Gruppo Consiliare di Sinistra Comune, con le dimissioni di Giusto Catania, assessore con le deleghe al Piano Regolatore, Ambiente, Pedonalizzazioni e Rapporti funzionali con Rap e Amat e l'insediamento di Fausto Melluso.5) PALERMO - Palazzo dei Normanni, sala Commissione antimafia, ore 15:00 La Commissione regionale antimafia presenta la relazione finale sul cosiddetto 'sistema Montante'.6) MISTERBIANCO (CT) - Centro Sicilia, ore 15:00 Semifinali della settima edizione del contest didattico per scuole e istituti superiori 'High school game'.7) CATANIA - Irsap, via A. Agosta, ore 16:00 Incontro su 'La zona industriale di Catania, problematiche e soluzioni e il punto sullo stato dei progetti di riqualificazione' con l'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, il commissario ad acta di Irsap Sicilia, Giovanni Perino, e gli imprenditori della zona industriale di Catania.8) PALERMO - Stato brado, piazzetta Resuttano 4, ore 18:00 Aperitivo con la stampa per presentare la nona stagione del "Minimo Teatro Festival" del Piccolo Teatro Patafisico, rassegna nazionale di danza e teatro, in scena dal 27 al 31 marzo.9) MESSINA - Teatro Vittorio Emanuele, ore 21:00 In scena il musical 'MammaMia!', di Massimo Romeo Piparo. Con Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz. Fino a mercoledì 20 marzo.