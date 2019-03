Ieri sera, presso l’Astoria Palace Hotel di Palermo, si è svolto un incontro, organizzato dal Rotary Club Palermo Sud con la partecipazione del Rotary Club Palermo Agorà, nel corso del quale il Prof. Ing. Vincenzo Di Dio, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, ha intrattenuto gli intervenuti sul tema: "Mobilità elettrica e fonti rinnovabili di energia: due risposte per uno sviluppo sostenibile" . L’opera di divulgazione su tante differenti e rilevanti tematiche, svolta quest’anno a cura del Rotary Club Palermo Sud, con l’intervento di relatori ai più alti livelli di competenza sugli specifici argomenti via, via trattati, continuerà con un ulteriore incontro previsto per il 28 marzo. Sarà in quella occasione il Prof. Enzo Scannella, Associato di Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Palermo e componente del Collegio di Palermo dell’Arbitro Bancario Finanziario presso la Banca d’Italia, a intrattenere l’uditorio sull’altrettanto interessante tema: “Stabilità delle banche e tutela del risparmio: quali prospettive?”.