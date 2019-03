"Mio figlio ha i capelli lunghi - racconta la mamma della 'vittima' - e si è sentito insultare a lungo durante la partita. Questa persona l'ha apostrofato per il suo aspetto". Sarebbero volate parole come 'femminuccia' e frasi come 'vai a fare danza'. Quindi, la squadra si è ritirata.

Un papà 'scatenato' insulta un ragazzino della squadra avversaria, più che tifare per il proprio figlio, e i baby-calciatori, per protesta, abbandonano il campo perdendo a tavolino la partita che stavano vincendo. È successo domenica nel Ravennate, come riporta l'edizione locale del Resto del Carlino: in campo c'erano due team di giocatori classe 2007, che frequentano la prima media.