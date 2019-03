Rischiano anche per pochi euro, come nel caso di un uomo sorpreso con alcune scatolette di tonno e del formaggio. Sperava di farla franca e di allontanarsi dal supermercato "Lidl" di viale Regione Siciliana, indisturbato. Invece l'addetto alla sicurezza si è accorto di tutto ed ha lanciato l'allarme.il ragazzo stava tentando di scappare con tre bottiglie di spumante dal valore totale di sessanta euro.dal reparto profumeria aveva prelevato diversi flaconi di shampoo. Anche in questo caso i vigilantes si sono accorti del furto e hanno contattato la polizia.