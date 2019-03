PALERMO - I problemi dell'amministrazione locale e i nuovi modelli organizzativi dei servizi pubblici locali. Questi gli argomenti che verranno trattati rispettivamente da Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte costituzionale, e da Guido Corso, docente emerito di Diritto amministrativo dell'Università Roma Tre, nel corso del convegno 'Cinquant'anni di attività dell'Asael al servizio delle autonomie locali siciliane e dei loro amministratori - Attualità dell'idea ispiratrice e la necessità di una sua piena attuazione'. L'iniziativa è stata organizzata per celebrare i cinquant'anni dell'associazione che riunisce gli amministratori locali dell'Isola e che è stata fondata da Piersanti Mattarela, il presidente della Regione Siciliana ucciso dalla mafia il 6 gennaio del 1980. L'appuntamento è per il 3 aprile, alle 10, nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana, per una giornata di studi sul sistema delle autonomie locali in Sicilia.I lavori del convegno, preceduto alle 9.30 dall'inaugurazione della mostra fotografica 'Il percorso dell'attività dell'Asael', saranno introdotti e moderati da Matteo Cocchiara, presidente dell'Asael, mentre a seguire sono previsti i saluti del presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, del presidente della Regione, Nello Musumeci, e del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Dopo questa fase arriveranno le relazioni di Corso e De Siervo, al termine delle quali si aprirà la fase del dibattito con gli interventi del presidente della sezione di controllo della Corte dei conti, Maurizio Graffeo, del presidente della commissione paritetica Stato-Regione, Enrico La Loggia, del vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, e dell'assessore regionale alle Autonomie locali, Bernadette Grasso. In scaletta anche i contributi da parte dell'ex presidente dell'Asael, Salvatore Migliore, di Andrea Piraino, già ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Palermo, e di Giovanni Fiandaca, già ordinario di Diritto penale all'ateneo palermitano.