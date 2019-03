L'Ue deve compiere uno "sforzo di responsabilità collettiva" e affrontare la questione lavoro e disoccupazione giovanile. Va tutelata la dignità della persona, proteggendo sia il salario dei cittadini sia i disoccupati. Lo scrive il premier Conte in una lettera a Repubblica, in cui indica un'assicurazione europea contro la disoccupazione, come pure l'introduzione di un salario minimo europeo. Secondo Conte, inoltre, vanno rafforzati ruolo e poteri del Parlamento europeo. "Possiamo ormai ragionare di un' opinione pubblica europea. - aggiunge il premier - Per questo dobbiamo guardare con favore anche alla democrazia diretta".