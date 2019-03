. E' finito in ospedale un uomo che si trovava a bordo di un ciclomotore, ieri sera, ed è stato investito da un'auto che procedeva ad alta velocità in via Roma.Il ferito è stato trasportato con codice giallo all'ospedale Civico. E' il secondo violento scontro che avviene nel giro di pochi giorni in via Roma.Muhit Chowdhllry, originario del Bangladesh, è morto sul colpo. Chi era al volante della Smart che lo ha travolto non ha prestato soccorso e si è dato alla fuga: è stato rintracciato alcune ore dopo dalla polizia municipale. Giovedì, per M.F, di vent'anni, si terrà l'udienza di convalida. Nel frattempo, il ragazzo si trova agli arresti domiciliari.