Il prossimo 27 marzo sarà l'ultimo giorno per registrarsi sul sitoe candidarsi a uno dei 16 tirocini curriculari presso le sedi diplomatiche d'Italia all'estero. I tirocini targati Maeci-Miur-Crui si svolgeranno dal 6 maggio a 5 agosto 2019 e potranno essere prorogati fino ai primi di settembre. 46 le università partecipanti, 7 le sedi. I tirocini sono così distribuiti: Europa 7, Asia 1, America del nord 5, Africa 2, Medio Oriente 1. 8 studenti saranno ospitati in ambasciata. Seguono 5 posti disponibili nei consolati, 1 negli istituti di cultura, 2 nelle rappresentanze diplomatiche. Il tirocinio dà diritto a un rimborso mensile minimo di 300 euro e al riconoscimento di almeno 1 Cfu per ogni mese di attività.Il bando Maeci-Miur-Crui e la lista degli atenei partecipanti sono scaricabili su: