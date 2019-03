. E' un viavai di persone che si ferma per una preghiera, per un ricordo da lasciare davanti a quella saracinesca ormai chiusa da sabato scorso.. "Non dobbiamo dimenticare questo grande uomo - dice un connazionale, titolare di un altro negozio a pochi metri dalla Galleria delle Vittorie - è stato per tutti noi un papà, uno zio, un amico. Sempre vicino e di supporto alla nostra comunità".. Sarà celebrata una cerimonia interreligiosa, a cui prenderanno parte tutti coloro che lo conoscevano e molti palermitani. Come ha già raccontato ieri Alamin Md, consigliere della Consulta delle Culture del Comune di Palermo, in tantissimi hanno partecipato al momento di preghiera organizzato in moschea : "Era benvoluto da tutti - ha detto - un uomo sempre pronto a dare una mano a chi era in difficoltà e a sostenere la comunità, anche nei momenti più critici".