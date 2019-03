PALERMO - Stato di agitazione al cantiere della Bolognetta-Lercara. I lavoratori sono senza stipendi e i sindacati degli edili di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno chiesto un confronto con la stazione appaltante Anas e con la Bolognetta scpa per discutere del mancato pagamento delle ultime due mensilità.In seguito ala proclamazione del nuovo periodo di agitazione, i sindacati sono stati invitati a partecipare domai alle 15,30 a una videoconferenza con Cmc. “Siamo fortemente preoccupati, non c'è alcuna prospettiva di ripresa del lavoro – dichiarano i segretari generali di Feneal, Filca e Fillea Ignazio Baudo, Francesco Danese e Piero Ceraulo - Lanciamo l'allarme per le mancate retribuzioni: i lavoratori attendono il mese di febbraio e il mese di gennaio, congelato dalla procedura di concordato. Non riusciamo ancora a ottenere, dopo le nostre richieste di incontro, un confronto diretto con la stazione appaltante. Se domani non arriveranno risposte concrete, proclameremo uno sciopero e andremo in presidio sotto la sede di Anas per chiedere un incontro congiunto con la Bolognetta scpa”.