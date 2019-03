. L'iter del disegno di legge collegato alla finanziaria continua a essere tormentato. Si trattava di sintesi di alcuni degli emendamenti presentati fin qui. Uno dei due maxiemendamenti presentato ieri in commissione dal presidente Riccardo Savona riprendeva quello già presentato nei giorni scorsi e anticipato da LiveSicilia. Un altro conteneva altre norme nuove di zecca. Come quella che prevede l'affidamento di Villa d'Orleans a ditte private o istituti pubblici attraverso un bando. O alcune nuove norme sulla disciplina delle cave. O la possibilità per l'assessorato ai Beni culturali di stipulare una convenzione con la partecipata Sas per implementare l'attività di archiviazione e catalogazione del patrimonio culturale. Un'altra norma stanzia somme per l'assunzione di soggetti svantaggiati o disabili. Si mette inoltre in liquidazione l'Istituto superiore di giornalismo (del quale nel frattempo è stata disposta per decreto l'estinzione). Inotre, tra l'altro, si autorizza un'anticipazione di cassa di 2,6 milioni per l'Istituto regionale della vite e dell'olio e si riordina l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico. Nel corso della seduta il Pd, con Giuseppe Lupo, Baldo Gucciardi e Luca Sammartino, ha criticato il metodo di procedere all'esame solo di alcuni emendamenti, appellandosi al regolamento. Saranno dunque esaminati tutti gli emendamenti presentati. Che sono oltre settecento. E su quelli dovrà lavorare la commissione, rinviata a data da destinarsi in attesa che gli uffici completino il lavoro sugli emendamenti.Oggi intanto è convocata l'aula per incardinare alcuni disegni di legge che riguardano semplificazione amministrativa ed enti locali.