PALERMO - Sarà Palermo, quest’anno, a ospitare la giornata mondiale della tubercolosi, proprio nel giorno in cui si ricorda che Robert Koch annunciò al mondo la scoperta del bacillo della malattia, il 24 marzo 1882. La celebrazione italiana del Tb Day si terrà per la prima volta nel capoluogo siciliano, in occasione della presentazione ufficiale della nuova sezione siciliana di Stop Tb Italia, la Onlus indipendente impegnata da anni nella battaglia contro la tubercolosi in Italia e all’estero. Fulcro delle celebrazioni è un convegno programmato per il 22 e 23 marzo presso Palazzo dei Normanni, il cui obiettivo primario è quello di fare il punto sulla situazione locale, nazionale e internazionale su cura e prevenzione della tubercolosi, una malattia erroneamente considerata scomparsa. I numeri infatti continuano ad essere impietosi: nonostante i passi avanti compiuti da ricerca, nuove terapie ed espansione dei presidi diagnostici, ogni anno i decessi sul pianeta sono ancora più di un milione e mezzo e i nuovi casi diagnosticati più di nove milioni.L’obiettivo finale di debellare la malattia è ancora molto lontano e il trend di discesa prosegue troppo lentamente. Questo è dovuto al fatto che la diffusione della Tbc è profondamente condizionata da tutta una serie di fattori, non solo sanitari ma anche sociali, economici e politici, che richiedono un approccio sistemico e globalizzato. Il programma del convegno, oltre a presentare le attività svolte dai vari presidi italiani di Stop Tb in Italia e all’estero, prevede anche excursus storici e culturali, sintetizzati nel titolo “La diceria dell’untore: cambiamo il finale (nel romanzo muoiono quasi tutti...)”, un preciso riferimento e omaggio al capolavoro del palermitano Gesualdo Bufalino imperniato sulla tubercolosi, già vincitore del Premio Campiello 1981. A margine del convegno è stata organizzata per il 21 marzo, presso il liceo scientifico Benedetto Croce, una giornata di conoscenza e sensibilizzazione sulla Tbc specificatamente indirizzata alle giovani generazioni. Nell’occasione verranno presentati i risultati di una ricerca effettuata presso i licei palermitani allo scopo di valutare la percezione della popolazione più giovane nei confronti di quella che una volta veniva romanticamente definita “il mal sottile”.