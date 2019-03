1) CATANIA - Polo Bioscientifico, aula magna, via Santa Sofia 100, ore 09:30 Giornata di studio dal titolo 'Cambiamenti organizzativi e performance: esperienze e proposte per l'Università di Catania' per fare il punto sulle strategie avviate nel periodo 2017/18 e delineare gli obiettivi per il 2019 e l'inizio del 2020. Partecipa, tra gli altri, il rettore Francesco Basile.

2) ACI BONACCORSI (CT) - I Campetti, Via Bottazzi 15, ore 10:00 Torneo regionale di calcio a 7 intitolato ai vigili del fuoco Dario Ambiamonte e Giorgio Gramatico, morti il 20 marzo del 2018 a Catania in una esplosione in cui morì un anziano che voleva suicidarsi e rimasero feriti altri due pompieri. Vi prendono parte pompieri dei nove comandi della Sicilia.

3) AGRIGENTO - Asl, direzione generale, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione di un incontro dal titolo "Progetto Sciacca Cuore 2019 Ospedale e Territorio in Cardiologia: dalle linee guida alla pratica clinica", in programma dal 22 al 24 di marzo a Sciacca.

4) PALERMO - Biblioteca regionale, c.so V. Emanuele, ore 17:00 Presentazione del volume di Peter Ciaccio "Bibbia e Cinema". Con l'autore dialogano Carlo Pastena e Alessandro Rais.

5) BUCCHERI (SR) - Centro Sant'Ambrogio, via I. Barbieri, ore 18:30 Incontro dal titolo 'Beati i perseguitati per la giustizia perché di essi è il regno dei cieli' con il giornalista di TV2000 e direttore de La Spia Paolo Borrometi. L'iniziativa è promossa dalla parrocchia Sant'Ambrogio, dal Comune, dall'Ucsi e dalla sezione provinciale dell'Ucsi.

(ANSA).

PALERMO - Avvenimenti previsti per mercoledì 20 marzo in Sicilia: