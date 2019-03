Momenti di panico oggi su uno scuolabus con almeno cinquanta studenti, finito nelle mani di un folle sequestratore alle porte di Milano. L'autore del gesto,, di origini senegalesi ma italiano dal 2004. Secondo quanto si evince dalle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe voluto. Nelle intenzioni di Sy, una vera e propriail luogo verso cui si stava dirigendo l'autobus da lui messo sotto scacco.Ma per fortuna, uno dei giovani studenti a bordo ha fatto in modo di avvisare i soccorsi, facendo localizzare il veicolo alle forze dell'ordine., servendosi di un liquido infiammabile che ha versato sui sedili. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, i passeggeri sono stati messi in salvo. Non risultano feriti, ma quattordici persone sono state portate in ospedale perché intossicati. Sy è stato arrestato dai Carabinieri.