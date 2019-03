, in programma questo fine settimana. Tra i presenti, oltre a un rappresentante dell'ambasciata cinese a Roma e a un rappresentante della Farnesina, anche i funzionari della prefettura e quelli degli uffici del cerimoniale della Regione, dell'Assemblea regionale siciliana e del Comune di Palermo. Al momento l'unica certezza è che sabato prossimo, dopo l'arrivo intorno alle 15 dell'aereo presidenziale all'aeroporto "Falcone-Borsellino", dove sarà accolto dal prefetto Antonella De Miro, dal sindaco Leoluca Orlando e dal presidente della Regione Nello Musumeci, il presidente Xi e la moglie andranno a Palazzo dei Normanni per una visita del Palazzo Reale e della Cappella Palatina che durerà complessivamente "37 minuti", come è stato stabilito dal rigido protocollo. A fare gli onori di casa sarà il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè.Subito dopo, il trasferimento nella suite presidenziale dell'hotel Villa Igiea, con alcuni degli oltre duecento collaboratori: l'organizzazione avrebbe preferito la loro sistemazione nello stesso albergo del presidente, ma la delegazione di accompagnatori, una parte dei quali arriverà a Palermo in serata con un secondo aereo, sarà divisa tra l'Astoria Palace e il San Paolo Palace. Il resto della permanenza a Palermo resta ancora avvolto dal più fitto riserbo.Non è esclusa, secondo alcune indiscrezioni, una visita di mattina presto al mare di Mondello, perché la partenza dall'aeroporto è fissata intorno alle 10. La destinazione è l'aeroporto di Nizza e Principato di Monaco, dopo la visita di stato che il Principe Alberto II fece in Cina a settembre 2018.. Sul fronte delle misure di sicurezza, sono stati istituiti una serie di divieti di sosta già a partire dalle 7 del mattino di domani e fino alle 14 di domenica 24 nei pressi dell'hotel Villa Igiea, nei quartieri Acquasanta e Arenella, nella zona di Mondello, nelle aree che si trovano nei pressi di palazzo dei Normanni e degli hotel Astoria e San Paolo Palace dove sarà alloggiata una parte della delegazione cinese. Per far rispettare i numerosi divieti di sosta l'Amat, di intesa con il comando della polizia municipale, ha predisposto il servizio rimozione con autogrù a partire dalle 13 del 21 marzo e fino alle 12 del 24 marzo. Oltre alla rimozione coatta delle auto, nelle zone dove vige la limitazione della circolazione veicolare e della sosta, nei vari turni del servizio rimozione sarà garantito anche il prelievo di scooter e moto. (ANSA).