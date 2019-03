. Il Senato infatti ha espresso parere contrario alla richiesta avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania. Sul leader della Lega pende l'accusa di "sequestro di persona" nell'ambito del caso Diciotti, ma grazie ai colleghi di Palazzo Madama non sarà convocato alla sbarra., ben oltre la soglia minima dei 160. Fra questi, gli eletti di. Fra i pentastellati, infatti, si è registrata qualche defezione in parte annunciata, come quelle delle senatriciLa votazione resterà aperta fino alle 19, ma l'esito dei conteggi appare già scontato.Lo stesso Salvini, presente in aula,: "Io sono per meno porti aperti, meno sbarchi, meno morti. Più che porti aperti, qualcuno vuole più cimiteri aperti. Non sarò mai il ministro che lascia morire una sola persona nel Mare Mediterraneo senza muovere un dito. Quando si mette in dubbio che, col mio lavoro, abbia abusato della mia carica per qualcosa che ho fatto, faccio e rifarò per difendere i miei figli, mi emoziono".Bagarre tra i banchi del centrosinistra, con i parlamentari del