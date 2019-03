PALERMO - Il possibile sfratto da piazzetta della Pace manda su tutte le furie “La danza delle ombre”, l’associazione che a Palermo si occupa dei senza casa. La decisione del comune di intimare il rilascio dell’immobile provoca infatti la vibrante protesta di Marina Scardavi, responsabile dell’associazione che dal 2011 gestisce i dormitori comunali e dal 2013 La casa di Muhil proprio a piazzetta della Pace, in virtù dell’accreditamento del 2014. “Dal 2017 il comune non ci rimborsa le spese di gestione – spiega l’associazione in una nota – e a giugno del 2018 ci ha chiesto di adeguare, a nostre spese, gli impianti. Ma il 9 ottobre scorso l’amministrazione ci ha invitato a lasciare l’immobile per la gara per l’attivazione di tre poli diurni e notturni, senza tenere conto che questi erano previsti in aggiunta ai 55 posti già attivati e che la chiusura del dormitorio di piazzetta della Pace potrebbe essere intesa come modifica del progetto Pon Metro”.E nonostante le rassicurazioni verbali della giunta e l’interessamento della commissione Urbanistica presieduta da Giovanni Lo Cascio, il 4 marzo scorso gli uffici hanno intimato di lasciare l’immobile entro 10 giorni per problemi strutturali. “Ci piacerebbe conoscere le reali motivazioni che hanno portato a questa decisione, visto che prima erano legate all’attivazione dei poli diurni e notturni e ora a problemi dell’edificio – continua l’associazione – così come la sorte del progetto Pon Metro. L’ordinanza è priva di fondamento perché non ci sono problemi strutturali che possano mettere a rischio gli occupanti e, dopo tanti anni in cui abbiamo salvato centinaia di vite umane e ridato loro dignità e speranza, siamo tanto arrabbiati da non poter dormire la notte. Siamo fiduciosi che la volontà politica prevarrà sulla ottusa burocrazia”.