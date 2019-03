Il bollettino integrale è all'indirizzo http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/up/up_idro/19079_AVVISO%20DRPC_2019_03_20_18256.pdf

Da stasera in arrivo venti da forti a burrasca su Sicilia e Calabria, in particolare sui settori ionici, con mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico sui versanti ionico e tirrenico meridionali della Calabria e sulla Sicilia.La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso con livello di allerta meteo giallo per la giornata di domani, giovedì 21 marzo.