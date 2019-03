PALERMO - Nel corso della seduta di oggi l'Ars ha approvato un ordine del giorno, firmato da tutti i capigruppo, per l'istituzione di una Commissione speciale sui vitalizi degli ex deputati regionali. Tutti i gruppi parlamentari saranno rappresentati all'interno della commissione, che sarà composta da 13 membri e dovrà redigere un ddl sulla materia. Durante i lavori d'aula il presidente di turno Giancarlo Cancelleri ha invitato i gruppi parlamentari ad indicare al più presto i componenti della commissione "alla quale - ha detto - spetta un lavoro importante e che sarà istituita già martedì".L'Ars è tornata a riunirsi questo pomeriggio per l'avvio dell'esame del disegno di legge "Norme in materia di "composizione delle giunte comunali e di incompatibilità fra la carica di assessore e di consigliere comunale - quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti". Primo firmatario del ddl è Giorgio Assenza (Diventerà Bellissima). Oggi si è tenuta la discussione generale del testo, gli emendamenti vanno presentati entro venerdì alle ore 12.La prossima seduta si terrà martedì 26 marzo alle ore 15.