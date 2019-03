Riconosciuto così il lavoro di Asstra Sicilia e delle aziende associate a tutela delle varie istanze del settore del Trasporto Pubblico Locale", si legge in una nota.

ROMA - Nel corso della riunione del Consiglio direttivo di Asstra nazionale, l’associazione maggiormente rappresentativa delle aziende del Trasporto Pubblico Locale, tenutasi a Roma, è stata completata la squadra che affiancherà nel prossimo quadriennio il neo Presidente Andrea Gibelli.Per Asstra Sicilia è stato nominato in Giunta esecutiva il Presidente di ATM Messina Pippo Campagna che si aggiunge alla precedente nomina di Claudio Iozzi per il Gruppo SAIS Trasporti. Allo stesso Iozzi è stata assegnata la delega ai rapporti interassociativi e con il territorio. "Soddisfazione viene espressa dal network Asstra per l’ingresso in Giunta nazionale, per la prima volta, di un rappresentante di una importante realtà pubblica del territorio di Messina e di un rappresentante di un gruppo aziendale interamente a capitale privato, a testimonianza della grande sintonia fra i vari mondi esistenti nel settore, dove sempre più assume importanza il ruolo industriale delle aziende e non per la natura pubblica o privata della proprietà.