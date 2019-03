. Poi, come tanti negli ultimi tormentati anni della politica siciliana del trasformismo spinto, nell'estate del 2014 si trasferì altrove. Aderì al Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano, e lì rimase quando Ncd cambiò nome in Alternativa popolare. Salvo poi, in extremis, quando il partitino centrista alfaniano si sciolse come neve al sole in prossimità delle politiche, cambiare ancora e approdare in Forza Italia, dove tentò senza fortuna la rielezione all'Ars nel novembre 2017. Nei suoi anni a Palazzo dei Normanni, il castelvetranese Lo Sciuto, arrestato oggi nell'operazione trapanese che lo vede personaggio centrale dell'inchiesta su massoneria e politica, fu sempre membro della commissione Cultura e Lavoro. Ma sedette anche in commissione Antimafia dove disse che voleva essere “la sentinella alla Regione per l’intera provincia di Trapani e per Castelvetrano in particolare”. Presentò sette disegni di legge, per lo più in materia di edilizia e sanità (è medico dell'Asp di Agrigento). Prima della sua stagione da deputato regionale, Lo Sciuto, che ha trascorsi democristiani, aveva accumulato esperienza politica alla Provincia di Trapani, come consigliere e assessore. In passato aveva attraversato una vicissitudine giudiziaria dalla quale era uscito assolto.